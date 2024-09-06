Курск, 6 сентября, 2024, 09:55 — ИА Регнум. Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов 6 сентября не смог сдержать смех, говоря о том, как украинские боевики неудачно сбили российский беспилотник в приграничье Курской области.

Александр Река/ТАСС Апти Алаудинов

«Этот беспилотник так удачно на них упал, что там у них всё сгорело, прямо ужас», — со смехом сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

По мнению Алаудинова, бойцам украинских формирований было бы лучше вообще не сбивать этот российский беспилотник, так как он в результате слишком точно поразил их позиции.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 сентября Алаудинов рассказал, что украинская армия каждый день направляет в приграничье Курской области новые подразделения и при этом несёт большие потери. Командир «Ахмата» добавил, что бойцы ВСУ стали меньше применять тяжёлую технику и дроны на курском направлении, так как опасаются российских средств поражения.

Алаудинов 5 сентября рассказал, что армия России ночью не позволила украинским боевикам подтянуть подкрепление в Курскую область. Он добавил, что бойцы ВСУ начали «активно закапываться» в приграничье.