Владивосток, 6 сентября, 2024, 10:05 — ИА Регнум. Американские власти занимаются преследованием инакомыслящих в своей стране. Об этом 6 сентября заявила журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предъявление в США обвинений политологу Дмитрию Саймсу и его жене Анастасии.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Людей преследуют за инакомыслие, по политическим взглядам, убеждения и даже, что стало очевидным, за попытку отстоять очевидную правду», — сказала она.

Дипломат напомнила, что ранее эксперт получил российское гражданство и сейчас находится в России, отметив, что навязываемые Западом всему миру «правочеловеческие» нормы в самих западных странах не только не соблюдались, но и были попраны и забыты.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября власти США предъявили обвинения Саймсу и его супруге в «нарушении санкций». По утверждению Вашингтона, политолог с женой якобы участвовали в схеме по нарушению американских санкций и участвовали в сговоре с целью отмывания денег. Им грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому пункту обвинения.

Американская газета Rappahannock News 16 августа сообщила об обысках ФБР в поместье Patria, которое, по некоторым данным, принадлежит Саймсу. В американском ведомстве подтвердили проведение обысков, якобы разрешённых судом.

После этого политолог отметил, что не был в США с 2022 года и находится в Москве, а об обыске его никто не уведомлял. Саймс не исключил, что это могли инициировать руководители киевского режима или украинские активисты, уговорившие Вашингтон решиться на такие действия.

Газета The New York Times 22 августа написала, что американские власти хотят провести новые обыски и предъявить уголовные обвинения гражданам США, которые сотрудничают с российскими СМИ. В публикации утверждается, что начато широкомасштабное расследование, которое должно помешать влиянию, якобы оказываемому Россией на США перед грядущими выборами президента этой страны.