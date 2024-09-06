Крупный пожар на складе в Тульской области потушили
В Тульской области потушили крупный пожар на складе с моторым маслом
Узловая, Тульская область, 6 сентября, 2024, 09:01 — ИА Регнум. В Тульской области потушили крупный пожар на складе в городе Узловая, сообщили 6 сентября в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.
Иван Шилов ИА REGNUM
«Пожар в Тульской области полностью ликвидирован», — сообщили в ведомстве.
По уточненной информации, в Тульской области возгорание произошло на складе
Как сообщало ИА Регнум, пожар в Узловой вспыхнул вечером 5 сентября. Загорелся склад производственного помещения. Внутри горящего здания находились бочки с моторным маслом. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м. Утром 6 сентября в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения.