Узловая, Тульская область, 6 сентября, 2024, 09:01 — ИА Регнум. В Тульской области потушили крупный пожар на складе в городе Узловая, сообщили 6 сентября в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Пожар в Тульской области полностью ликвидирован», — сообщили в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3914023" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> По уточненной информации, в Тульской области возгорание произошло на складе

Как сообщало ИА Регнум, пожар в Узловой вспыхнул вечером 5 сентября. Загорелся склад производственного помещения. Внутри горящего здания находились бочки с моторным маслом. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м. Утром 6 сентября в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения.