Выборы в Москве начались в штатном режиме
Москва, 6 сентября, 2024, 08:37 — ИА Регнум. Выборы в органы местного самоуправления начались в 8 часов утра в Москве. Как рассказал председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Москве, руководитель корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы Вадим Ковалёв, штаб уже начал свою работу.
«На всех избирательных участках Москвы находятся наши наблюдатели, которые сообщили, что все УИКи открылись вовремя и в штатном режиме, — рассказал Ковалёв. — За их работой в круглосуточном режиме все три дня голосования будут следить и наши видеонаблюдатели». По его словам,в этом году в корпус наблюдателей вошли 12 680 человек.
Горожане могут сделать свой выбор онлайн по прямой ссылке или на избирательных участках, а также с помощью терминалов электронного голосования или бумажных бюллетеней. Предполагается, что второй способ предпочтут около 200 тысяч москвичей, в том числе ранее подавшие заявку на голосование бумажным бюллетенем, а также находящиеся на лечении в стационарах и проходящие воинскую службу.
Как ранее сообщало ИА Регнум, выборы в Москве проходят 6–8 сентября. Вместе с депутатами Московской городской думы выбирают депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино. Сделать свой выбор могут все жители российской столицы, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании.