Москва, 6 сентября, 2024, 08:37 — ИА Регнум. Выборы в органы местного самоуправления начались в 8 часов утра в Москве. Как рассказал председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Москве, руководитель корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы Вадим Ковалёв, штаб уже начал свою работу.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

«На всех избирательных участках Москвы находятся наши наблюдатели, которые сообщили, что все УИКи открылись вовремя и в штатном режиме, — рассказал Ковалёв. — За их работой в круглосуточном режиме все три дня голосования будут следить и наши видеонаблюдатели». По его словам,в этом году в корпус наблюдателей вошли 12 680 человек.

Горожане могут сделать свой выбор онлайн по прямой ссылке или на избирательных участках, а также с помощью терминалов электронного голосования или бумажных бюллетеней. Предполагается, что второй способ предпочтут около 200 тысяч москвичей, в том числе ранее подавшие заявку на голосование бумажным бюллетенем, а также находящиеся на лечении в стационарах и проходящие воинскую службу.

Как ранее сообщало ИА Регнум, выборы в Москве проходят 6–8 сентября. Вместе с депутатами Московской городской думы выбирают депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино. Сделать свой выбор могут все жители российской столицы, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании.