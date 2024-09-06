Владивосток, 6 сентября, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Необходимый для обеспечения потребностей армии России потенциал российской экономики увеличивается. Такое мнение 6 сентября высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы видим растущий потенциал благодаря усилиям руководства страны и правительства по обеспечению всех потребностей наших Вооружённых сил», — заявил он в интервью ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 сентября Песков заявил, что все в правительстве России работают эффективно и на пределе своих возможностей. По его словам, об этом говорит стабильная экономическая ситуация в стране.

Президент РФ Владимир Путин 5 сентября рассказал, что экономика России на сегодняшний день занимает уже четвёртое место в мире. Глава государства отметил, что на этом фоне отрыв Китая от США — первой и второй экономик в мире — увеличивается.

Российский лидер также заявил об устойчивом развитии экономики, однако при этом призвал стремиться к новым рубежам. Путин отметил, что рост ВВП России в 2024 году, скорее всего, превысит результаты 2023 года.