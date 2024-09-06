Москва, 6 сентября, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Руководители Центральной энергетической таможни ФТС России признали вину в получении взятки от бывшего главы одного из структурных подразделений ПАО «Лукойл» Алексея Степанова. Это следует из материалов дела.

Иван Шилов ИА REGNUM

Фигурантами по уголовному делу о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, и получении взятки в особо крупном размере проходят Алексей Акимов, Сергей Петрович и Андрей Брехов.

«3 апреля 2024 года задержаны Акимов, Петрович, Брехов <…> свою вину они признали», ― приводит ТАСС текст постановления Басманного районного суда о продлении домашнего ареста обвиняемым.

Ранее вину в даче взятки таможенникам признал и Степанов. Пятый фигурант умер незадолго до возбуждения уголовного дела. В апреле 2024 года Басманный районный суд поместил обвиняемых под домашний арест, хотя следствие настаивало на более строгой мере.

Согласно материалам дела, за взятку руководители и их подельники передали взяткодателям статистические материалы нефтедобывающих организаций. Эти документы составляли охраняемую законом налоговую тайну.

Пока расследование уголовного дела не окончено, фигурантам обвинение в окончательной редакции не предъявили. Сумма взятки, а также иные подробности по делу пока не разглашаются.

Как сообщало ИА Регнум, в настоящее время ведётся расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-майора Дмитрия Мурышова. Его следователи возбудили 8 декабря 2022 года, после задержания в Москве советника главы ООО «Агроменеджмент» Ильи Окорокова, у которого в машине силовики обнаружили ранее помеченные купюры на сумму около 1,4 млн рублей. Окороков признался, что деньги предназначались именно Мурышову. Предположительно, взятку генералу дали неизвестные руководители компаний, пытавшиеся избежать дополнительных таможенных проверок.

Мурышова арестовали в феврале 2023 года. Его обвиняют в двух эпизодах получения взяток — на 700 тыс. рублей и 1,4 млн рублей, однако он вину не признал.