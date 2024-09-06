Владивосток, 6 сентября, 2024, 08:13 — ИА Регнум. Все члены правительства России работают эффективно и на пределе своих возможностей. Об этом 6 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«Все [в правительстве РФ] работают на пределе возможностей, работают эффективно», — сказал он в интервью ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что об этом, по его мнению, свидетельствует стабильная экономическая ситуация в России.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ отметил, что экономика России сейчас занимает уже четвёртое место в мире. При этом отрыв Китая от США — первой и второй экономик в мире — нарастает, добавил глава государства.

Российский лидер также указал на то, что работа над новыми нацпроектами сейчас уже находится в завершающей стадии. Путин уточнил, что при формировании новых национальных проектов нельзя забывать о реализации планов по развитию городов.