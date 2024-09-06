Токио, 6 сентября, 2024, 08:16 — ИА Регнум. Правительство Японии направило Белоруссии протест в связи с выходом в эфир сюжета о задержанном японце Масатоси Наканиси, которому предъявили обвинение в агентурной деятельности. Об этом в ходе пресс-конференции в пятницу, 6 сентября, заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.

Mofa.go.jp Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси

«Хотя мы настоятельно просили отменить передачу, крайне прискорбно, что в результате она вышла в эфир. После эфира мы сразу же подали протест в МИД Белоруссии», — приводит его слова Lenta.ru.

По словам Хаяси, японская сторона считает, что содержимое программы якобы может нарушать права человека.

Как передавало ИА Регнум, ранее начальник следственного управления Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Константин Бычек сообщил, что японцу Масатоси Наканиси, задержанному в июле, предъявили обвинение в агентурной деятельности.

Отмечалось, что мужчина в течение шести лет пребывания в Белоруссии сделал более 9 тысяч фотографий, на которых запечатлены в том числе логистические объекты и военная инфраструктура вблизи границы с Украиной. Обвиняемый признался, что планировал передать фотографии в национальную комиссию общественной безопасности Японии, и допустил, что они могли быть использованы Украиной или Соединёнными Штатами Америки для возможной атаки.