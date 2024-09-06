Наступивший, 925-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о нанесении бомбового удара по скоплению личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Вражеские ресурсы были атакованы экипажем многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, сбросившим авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

Александр Маркин Су-34 ВКС России

Такие устройства позволяют точно поражать технику и живую силу противника с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения, сообщили 6 сентября в Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3914012" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Экипаж Су-34 нанёс удар по скоплению личного состава и военной техники ВСУ в курском приграничье

Подразделения ВСУ, которые пытались закрепиться в курском приграничье, были уничтожены также расчётами РСЗО «Град». Средства объективного контроля подтвердили поражение целей, уточнили в Минобороны, опубликовав соответствующие видеокадры.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/1MvXZ59Gk" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> «Грады» не дают покоя противнику в курском приграничье

О том, что наёмники, воюющие в Курской области, растеряли свой изначальный настрой из-за тяжёлых боев и всё чаще просят сменить их на украинские подразделения, информирует 6 сентябряТАССсо ссылкой на источники в силовых структурах.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.