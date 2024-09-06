Су-34 нанёс бомбовый удар по скоплению ВСУ под Курском — 925-й день СВО
Минобороны: Су-34 нанёс бомбовый удар по скоплению ВСУ под Курском — 925-й день СВО
Наступивший, 925-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о нанесении бомбового удара по скоплению личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Вражеские ресурсы были атакованы экипажем многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, сбросившим авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.
Такие устройства позволяют точно поражать технику и живую силу противника с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения, сообщили 6 сентября в Минобороны.
Подразделения ВСУ, которые пытались закрепиться в курском приграничье, были уничтожены также расчётами РСЗО «Град». Средства объективного контроля подтвердили поражение целей, уточнили в Минобороны, опубликовав соответствующие видеокадры.
О том, что наёмники, воюющие в Курской области, растеряли свой изначальный настрой из-за тяжёлых боев и всё чаще просят сменить их на украинские подразделения, информирует 6 сентябряТАССсо ссылкой на источники в силовых структурах.
Подробности — в трансляции ИА Регнум.