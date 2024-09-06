Москва, 6 сентября, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Ограничивать свободу информации нельзя, но в сложившихся условиях критической конфронтации России с Западом цензура является необходимой мерой, заявил 6 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«В состоянии войны (С Западом. — Прим. ред.), в котором мы находимся, ограничения оправданы, так же как и цензура оправдана. Мы в состоянии войны, но когда война закончится… то должна быть полная свобода информации», — заявил Песков в интервьюТАСС.

Он напомнил, что суть работы любого средства массовой информации заключается в доведении до граждан своей и других стран определённой позиции относительно происходящих событий, в том числе политических.

Песков также призвал не уподобляться примеру иностранных СМИ, которые не гнушаются говорить неправду в интересах коллективного Запада.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор» подчеркнул, что российские СМИ аргументированно и с соблюдение норм морали и этики доводят российскую точку зрения на актуальные современные проблемы и происходящие в мире процессы. С другой стороны, глава государства обратил внимание, что на Западе, пытаясь спрятаться от неудобных фактов, развернули травлю российских корреспондентов, на которых без разбора вешают оскорбительные ярлыки.