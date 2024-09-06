Продюсер «Вия» Петрухин стал фигурантом уголовного дела о взятке
Москва, 6 сентября, 2024, 06:54 — ИА Регнум. Фигурантом уголовного дела о посредничестве во взятке стал российский режиссёр и кинопродюсер Алексей Петрухин. Это следует из сообщения, опубликованного 5 сентября объединённой пресс-службой судов общей юрисдикции города Москвы.
При этом первоначально Петрухина поместили под домашний арест, затем Замоскворецкий районный суд Москвы изменил ему меру пресечения на «запрет определенных действий с установлением определенных ограничений».
Режиссёр обвиняется в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.
Петрухин известен как продюсер кинофильма «Вий», который был снят в 2014 году. Кроме того, он продюсировал вторую часть фильма «Тайна печати драконов» с актёрами Арнольдом Шварценеггером, Джеки Чаном и Рутгером Хауэром в главных ролях. Картина провалилась в прокате и Фонд кино в 2020 году подавал к нему иск, в котором требовал от Петрухина и его компании «Русская фильм группа» вернуть 222 миллионов рублей за эту картину, а также 100 миллионов рублей за третью часть франшизы «Путешествие в Индию» («Вий-3»).