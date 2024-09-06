Москва, 6 сентября, 2024, 06:54 — ИА Регнум. Фигурантом уголовного дела о посредничестве во взятке стал российский режиссёр и кинопродюсер Алексей Петрухин. Это следует из сообщения, опубликованного 5 сентября объединённой пресс-службой судов общей юрисдикции города Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

При этом первоначально Петрухина поместили под домашний арест, затем Замоскворецкий районный суд Москвы изменил ему меру пресечения на «запрет определенных действий с установлением определенных ограничений».

Режиссёр обвиняется в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

Петрухин известен как продюсер кинофильма «Вий», который был снят в 2014 году. Кроме того, он продюсировал вторую часть фильма «Тайна печати драконов» с актёрами Арнольдом Шварценеггером, Джеки Чаном и Рутгером Хауэром в главных ролях. Картина провалилась в прокате и Фонд кино в 2020 году подавал к нему иск, в котором требовал от Петрухина и его компании «Русская фильм группа» вернуть 222 миллионов рублей за эту картину, а также 100 миллионов рублей за третью часть франшизы «Путешествие в Индию» («Вий-3»).