Санкт-Петербург, 6 сентября, 2024, 07:02 — ИА Регнум. Имущественный комплекс бывшего следственного изолятора «Кресты» в Санкт-Петербурге выставят на аукцион до конца текущего года. Об этом 6 сентября заявил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

По его словам, точную стоимость объекта сообщат в момент объявления аукциона, но, по предварительным оценкам, начальная цена может составить около 1 млрд рублей.

Виталий Мутко в интервью РБК отметил, что практически все приготовления к продаже «Крестов» завершены, комплекс выставят на торги до конца 2024 года.

«Кресты» (до 2017 года Следственный изолятор №1 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) не используются в качестве следственного изолятора последние несколько лет. Тюремный комплекс, получивший такое название благодаря архитектуре строения — двум пятиэтажным крестообразным корпусам — построили в конце XIX века. В разное время в «Крестах» пребывали поэт Иосиф Бродский, учёный Лев Гумилёв, советский партийный и государственный деятель Лев Троцкий и другие.

Как передавало ИА Регнум, о том, что тюремный комплекс «Кресты» планируется выставить на продажу, стало известно в ноябре 2022 года. Рассматривался вопрос о том, чтобы преобразовать «Кресты» в объект туристической инфраструктуры.