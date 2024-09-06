Тула, 6 сентября, 2024, 06:00 — ИА Регнум. Ликвидация открытого горения объявлена на складе с моторным маслом в строящемся цеху на территории химического завода «Пластик» в Узловском районе Тульской области. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«В Тульской области пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Огнеборцы не допустили распространения огня на соседние три производственных здания», —уточняется в сообщении.

Лаборатории ГУ ТО «Природа» и Роспотребнадзора взяли пробы воздуха на месте пожара. Превышения концентрации вредных веществ в атмосфере не выявлено. Пострадавших в результате возгорания нет.

Ранее ИА Регнум сообщало о пожаре площадью около 2000 кв. метров на складе с моторным маслом в Тульской области. Борьбу с огнём осложняла высокая пожарная загрузка, было принято решение о привлечении пожарного поезда. В тушении задействованы 50 специалистов и 18 единиц техники.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.