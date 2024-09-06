Варшава, 6 сентября, 2024, 04:57 — ИА Регнум. Неизвестный объект, который в течение десяти дней искала польская армия, скорее всего, никогда не влетал в воздушное пространство Польши. Об этом 5 сентября сообщила радиостанция RMF24 со ссылкой на главу оперативного командования родов вооружённых сил генерала Мачея Клиша.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник-имитатор

Как уточнил Клиш, 26 августа тремя польскими радиолокационными станциями был зафиксирован неизвестный объект, влетевший в воздушное пространство Польши со стороны Украины. Объект влетел в 06:43 по местному времени (07:43 мск) в Польшу, затем пролетел вглубь страны примерно на 25 км и пропал с радаров.

Предполагается, что зафиксированный объект был, с высокой долей вероятности, беспилотник, а не ракета или управляемый снаряд. К операции по поиску объекта или его обломков привлекли около 100 человек из числа войск территориальной обороны, а также охотников, вертолёты и беспилотные летательные аппараты. Кроме того, по словам Клиша, был проведён анализ спутниковых снимков и данных радиолокационных станций.

«В результате проведенных аналитических мероприятий на данный момент я констатирую, что с очень высокой вероятностью 26 августа не произошло нарушения воздушного пространства Польской республики», — резюмировал Клиш.

Он также отметил, что проводится анализ работы радиолокационных систем с целью их возможной оптимизации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что беспилотный летательный аппарат, предположительно, вторгся в воздушное пространство Польши. По данным оперативного командования ВС Польши, объект пересёк границу в районе украинского Червонограда — города в Львовской области. Отмечается, что речь вряд ли идёт о ракете, скорее, о беспилотнике.

В марте польские военнослужащие нашли потерявшийся американский беспилотник MQ9 Reaper, который был запущен в Румынии и упал возле аэродрома Мирославец.