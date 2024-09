Вашингтон, 6 сентября, 2024, 05:00 — ИА Регнум. Американская рок-группа Linkin Park объявила о возвращении на сцену после семилетнего перерыва. Об этом музыкальный коллектив сообщил в четверг, 5 сентября.

Chiragddude Linkin Park

Во время прямого эфира на YouTube-канале рок-группы сооснователь Linkin Park Майк Шинода представил новых членов коллектива. К Linkin Park присоединилась вокалистка Эмили Армстронг, а на смену барабанщику Робу Бурдону, покинувшему группу в 2017 году, пришёл Колин Бриттейн.

Также Linkin Park анонсировала на 15 ноября выход нового альбома, получившего название From Zero, и исполнила композицию The Emptiness Machine. Ближайшие выступления рок-группы пройдут в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне, Сеуле, Гамбурге и Боготе.

Linkin Park, основанная в 1996 году под названием Xero, дважды удостоилась премии Grammy Национальной академии искусства и науки звукозаписи США. В 2017 году коллектив взял паузу после гибели вокалиста Честера Беннингтона.

Как передавало ИА Регнум, в августе британская рок-группа Oasis объявила о воссоединении спустя 15 лет после распада. Основатели музыкального коллектива братья Лиам и Ноэл Галлахеры запланировали на 2025 год 17 концертов в Великобритании и Ирландии. 31 августа коллектив сообщил, что все билеты на запланированные выступления Oasis были распроданы за 10 часов после начала продаж.