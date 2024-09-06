Лондон, 6 сентября, 2024, 04:12 — ИА Регнум. Возможность отправлять осуждённых преступников отбывать срок заключения в эстонских тюрьмах рассмотрят власти Великобритании. Об этом 5 сентября сообщила газета The Daily Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Отмечается, что в пенитенциарной системе Великобритании наблюдается довольно сложная ситуация в связи с переполнением тюрьм. По данным британского министерства юстиции, в мужских тюрьмах Англии и Уэльса осталось лишь 83 места. По данным газеты, проблему должны были обсудить на полях мероприятия в рамках Совета Европы в Вильнюсе глава минюста королевства Шабана Махмуд и ее эстонская коллега Лииса-Ли Пакоста.

«У Великобритании и Эстонии в прошлом есть успешный опыт международного сотрудничества, подобное партнерство создало бы новые возможности, которые позволили бы получать совместную выгоду и учиться друг у друга», — пояснила Пакоста журналистам.

По данным, которые приводит The Daily Telegraph, на содержание одного заключенного в Англии и Уэльсе из бюджета выделяется около £50 тыс. ($66 тыс.), строительство новых тюрем — в £600 тыс. на одного заключенного. В Эстонии же на содержание каждого заключенного требуется от £10 тыс. до £20 тыс. При этом эксперты предрекают рост итоговой цены вдвое.

Ранее ИА Регнум сообщало, что? как сообщили в мае британские власти, часть заключённых освободят досрочно в рамках борьбы с переполненностью тюрем в Великобритании.