Киев, 6 сентября, 2024, 03:48 — ИА Регнум. Представители России должны в обязательном порядке присутствовать на втором саммите по урегулированию украинского конфликта. Об этом 5 сентября заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC News.

ИА Регнум Зеленский, мирный саммит

«Обязательно там (на втором саммите. — Ред.) должны присутствовать представители России. Мы понимаем, что без российской стороны закончить эту войну дипломатически очень сложно, и это нам понятно», — пояснил Зеленский.

Кроме того, глава киевского режима отметил, что на первом саммите, посвящённом мирному урегулированию на Украине, который состоялся в швейцарском Бюргенштоке, многие страны просили Киев позвать представителей Москвы на следующий саммит.

Зеленский добавил, что Киев подготовит к второму саммиту подробный план завершения конфликта, в котором будут учтены все аспекты. По словам главы киевского режима, важно, чтобы эту инициативу поддержали как можно больше стран.

Зеленский добавил, что ко второй конференции Украина подготовит детальный план завершения конфликта, где рассмотрит все его аспекты. При этом в Киеве хотят, чтобы эту инициативу поддержали как можно больше стран.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как пояснил президент России Владимир Путин, Запад и Киев отказались от Стамбульских соглашений, чтобы добиться стратегического поражения РФ, но у них это не получается.

20 июня Путин напомнил, что Москва готова к переговорам с украинской стороной на базе Минских и Стамбульских соглашений. Пока что никаких сигналов о готовности к переговорам со стороны Верховной рады Украины нет, добавил глава государства.