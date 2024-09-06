Вашингтон, 6 сентября, 2024, 03:48 — ИА Регнум. Практика санкционного давления превратилась для администрации Соединённых Штатов Америки в особый вид политического спорта, заявил 5 сентября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Иван Шилов ИА Регнум Санкции

«Складывается чёткое ощущение, что для местных властей «закручивание санкционных гаек» стало своеобразным видом политического спорта. Демкоманда упражняется в нём, плодя разнообразные барьеры, с удивительным энтузиазмом», — приводит слова Антонова Telegram-канал российской дипмиссии.

По его словам, Соединённые Штаты всё чаще пытаются оказывать давление не только на Россию, но и на другие страны, отказывающиеся «танцевать под дудку» Вашингтона.

Также дипломат обратил внимание на то, что многочисленные рестрикции действуют не так эффективно, как это ожидала американская администрация, в связи с чем США «палят во все стороны», вводя санкции в отношении любого, кого заподозрят в экономических связях с Россией.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении индийских судоходных компаний Gotik Shipping Co и Plio Energy Cargo Shipping, а также двух танкеров для перевозки сжиженного природного газа New Energy и Mulan, принадлежащих этим компаниям.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что санкции против РФ не привели к желаемому Западом результату, а лишь к обратному эффекту, и российская экономика стала расти. Глава государства уточнил, что недружественные страны ожидали разрушения России и закрытия производств, однако этого не произошло.