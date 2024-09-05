Гомель, Белоруссия, 6 сентября, 2024, 02:51 — ИА Регнум. Японцу Масатоси Наканиси, задержанному в Белоруссии в июле, предъявили обвинение в агентурной деятельности. Об этом 5 сентября в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил начальник следственного управления Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Константин Бычек.

Иван Шилов ИА Регнум Граница Белоруссии и Украины

«Наканиси предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьёй 358-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь «агентурная деятельность», — указал Бычек.

Отмечается, что японец в течение шести лет пребывания в Белоруссии сделал более 9 тысяч фотографий, на которых запечатлены военная инфраструктура, логистические объекты, мосты и железнодорожные пути. Масатоси Наканиси намеревался передать информацию в национальную комиссию общественной безопасности Японии. В соответствии с выдвинутым обвинением японцу грозит от трёх до семи лет лишения свободы.

В эфире телеканала сам обвиняемый признал, что упомянутые фотографии могли быть использованы Украиной или Соединёнными Штатами Америки для возможной атаки, поскольку между Вашингтоном и Токио, по его словам, очень тесные связи.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии полковник Сергей Фролов сообщил, что в ночь на 5 сентября силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты, нарушившие воздушное пространство республики. После падения сбитого БПЛА в Гомеле загорелось складское помещение. Пожарные потушили пламя. Огонь повредил 5 кв. м кровли, никто из людей не пострадал.

10 августа министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что президент страны Александр Лукашенко поручил усилить группировки войск на гомельском и мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации.