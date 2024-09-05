Париж, 6 сентября, 2024, 00:46 — ИА Регнум. Утверждения ряда средств массовой информации о том, что Telegram якобы является своего рода «анархическим раем», не соответствуют действительности, заявил 5 сентября основатель мессенджера Павел Дуров.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

«Утверждения некоторых СМИ о том, что Telegram — это своего рода анархический рай, абсолютно не соответствуют действительности. Каждый день мы удаляем миллионы вредоносных постов и каналов», — написал Дуров в своём Telegram-канале.

Также предприниматель подчеркнул, что резкое увеличение числа пользователей мессенджера до 950 миллионов вызвало ряд проблем, которые позволили преступникам злоупотреблять платформой.

По словам Дурова, он поставил перед собой личную цель добиться значительных улучшений в этом вопросе, а соответствующий процесс уже начался.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября Павел Дуров сделал первое заявление после задержания во Франции. Предприниматель сообщил, что французская полиция допрашивала его в течение четырёх дней, а вопросы с её стороны вызвали удивление. Кроме того, Павел Дуров призвал страны, у которых появились претензии к интернет-платформе, подавать судебный иск против самого сервиса, а не преследовать главу платформы.

Основателя мессенджера Telegram задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. По данным французского телеканала TF1, перед задержанием предприниматель успел забрать свой багаж и пройти в VIP-зал аэропорта в сопровождении помощницы и телохранителя.

28 августа прокуратура предъявила основателю Telegram обвинения в десяти уголовных преступлениях, по которым ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

По итогам судебного заседания Дурова освободили из-под стражи под надзор с залогом в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, и он обязан дважды в неделю отмечаться в полицейском участке. Позднее в прокуратуре Парижа уточнили, что Дуров, согласно нормам надзора, обязан проживать по одному адресу. По данным Paris Match, предприниматель до конца недели может вселиться в новое жильё в столице Франции.