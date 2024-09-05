Сана, 6 сентября, 2024, 00:06 — ИА Регнум. Расширением операций на суше против Израиля и поддерживающих его стран пригрозил лидер правящего на севере Йемена движения хуситов «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси. Соответствующее заявление лидер хуситов сделал 5 сентября в эфире телеканала «Аль-Масира».

Иван Шилов ИА Регнум Йеменские хуситы

Как указал аль-Хуси, вооружённые силы хуситов предприняли смелые военные операции, чтобы нанести удар по врагу всем, чем смогли, но при этом продолжают стремиться к большему.

«Операции идут каждую неделю и приводят к нацеливанию на врагов баллистических и крылатых ракет. Мы продолжаем развивать наши возможности, враг будет не меньше удивлен нашим возможностям на суше, чем на море», — отметил лидер хуситов.

По словам аль-Хуси, враги будут застигнуты врасплох на суше так же, как до этого были застигнуты врасплох на море. Он пообещал применять новые технологии, которые нанесут серьёзный вред Израилю. Лидер хуситов подчеркнул, что совсем скоро следует ожидать ответ на бомбардировку Израилем порта Ходейда на западе Йемена.

Ранее ИА Регнум сообщало, что нефтяной танкер Blue Lagoon I под флагом Панамы 2 сентября подвергся нападению со стороны хуситов в Красном море у берегов Йемена. Кроме того, в этот же день обстрелу также подвергся нефтяной танкер Amjad под флагом Саудовской Аравии.

22 августа официальный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы успешно атаковали танкер Sounion в Красном море и сухогруз Sw North Wind I в Аденском заливе. Согласно заявлению, при атаках использовались беспилотные летательные аппараты, крылатые и баллистические ракеты.

Представители йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) атакуют связанные с Израилем и его союзниками суда с начала эскалации палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года, требуя прекращения военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. В начале июля лидер движения Абдель Малек аль-Хуси заявил, что хуситы с ноября 2023 года атаковали в общей сложности 162 судна в Красном и Аравийском морях.

Атака на йеменский порт Ходейда стала прямым ответом на удар беспилотника хуситов по Тель-Авиву и сотни других атак. Израиль будет защищать себя любыми средствами, заявил 20 июля в видеообращении к нации премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Минздрав правительства движения «Ансар Аллах» (хуситов) сообщил, что при ударах армии Израиля по Ходейде на западе Йемена пострадали десятки человек. Йеменские хуситы призвали арабов и мусульман объединиться против Израиля и его союзников.