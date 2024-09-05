Париж, 5 сентября, 2024, 23:58 — ИА Регнум. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сделал первое заявление после задержания во Франции в конце августа. В сообщении, опубликованном в его Telegram-канале 5 сентября, предприниматель назвал удивительными претензии со стороны Парижа.

ИА Регнум Дуров, арест, TON

«В прошлом месяце по прибытии в Париж меня допрашивала полиция в течение четырёх дней. Мне сказали, что я могу нести личную ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми, поскольку власти Франции не получали ответов от Telegram», — заявил Дуров.

Он подчеркнул, что претензии со стороны французской полиции вызвали удивление по нескольким причинам. В частности, по словам предпринимателя, у Telegram есть официальный представитель в Евросоюзе, который принимает запросы стран блока и отвечает на них. Также Дуров отметил, что у властей Франции было множество способов связаться с ним, поскольку предприниматель регулярно посещал французское консульство в Дубае. Кроме того, при содействии Дурова в Telegram создали «горячую линию» для борьбы с угрозами терроризма во Франции.

Как передавало ИА Регнум, Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. По данным французского телеканала TF1, перед задержанием предприниматель успел забрать свой багаж и пройти в VIP-зал аэропорта в сопровождении помощницы и телохранителя.

28 августа прокуратура предъявила Павлу Дурову обвинения в десяти уголовных преступлениях, по которым ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

По итогам судебного заседания основателя Telegram освободили из-под стражи под надзор с залогом в размере пяти миллионов евро. По данным Paris Match, предпринимателю запретили покидать страну в течение шести месяцев, а залог, который он обязан внести, разделён на несколько частей. Из этой суммы один миллион евро выплачивается немедленно, а остальные четыре миллиона евро разделены на восемь равных ежемесячных платежей.