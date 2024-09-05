Париж, 5 сентября, 2024, 23:57 — ИА Регнум. Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, заявила, что предприниматель планировал в 2018 году перевезти её и детей в Париж. Об этом она рассказала в опубликованном 5 сентября интервью изданию Politico.

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«В 2018 году, когда мы приехали в Европу, у нас возникла идея обосноваться во Франции», — заявила Болгар.

По её словам, осенью того же года она получила вид на жительство, а также подписала договор об аренде дорогостоящего жилья в коммуне Нёйи-сюр-Сен на западе Парижа.

Болгар добавила, что Павел Дуров якобы подписал нотариально заверенное соглашение, согласно которому он обязался бы оплачивать траты на аренду жилья, но позднее она передумала и переезд не состоялся.

Как передавало ИА Регнум, ранее Ирина Болгар заявила, что Павел Дуров в 2022 году после её отказа переехать с детьми в ОАЭ якобы заблокировал доступ ко всем банковским счетам, оставив детей без финансовой помощи, в связи с чем она подала соответствующий иск в швейцарские органы опеки. 29 августа она сообщила, что трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии лишил Дурова родительских прав на троих детей.