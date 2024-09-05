Вашингтон, 5 сентября, 2024, 22:59 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки ввели санкции в отношении двух индийских судоходных компаний и двух принадлежащих им судов из-за подозрений на их связь с проектом «Арктик СПГ-2» российской компании «Новатэк». Об этом в четверг, 5 сентября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство финансов США.

Global Look Press

«Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении компаний Gotik Shipping Co и Plio Energy Cargo Shipping», — говорится в сообщении.

Уточняется, что рестрикции коснулись также двух танкеров для перевозки сжиженного природного газа New Energy и Mulan, принадлежащих упомянутым индийским компаниям.

Санкции американского министерства финансов подразумевают блокировку активов и запрет для граждан США на сотрудничество с этими компаниями в любой форме.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа Соединённые Штаты расширили антироссийские санкции, включив в списки порядка 400 физических и юридических лиц в России и за её пределами. В частности, рестрикции коснулись граждан КНР, Белоруссии, Турции, Италии и Лихтенштейна, а также 46 китайских компаний. Позднее в министерстве коммерции Китайской Народной Республики подчеркнули, что Пекин выступает решительно против внесений китайских компаний в санкционные списки и призывает прекратить действия, нарушающие правила международной торговли и препятствующие нормальным торгово-экономическим отношениям.