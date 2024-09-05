Узловая, Тульская область, 5 сентября, 2024, 21:41 — ИА Регнум. В городе Узловая Тульской области вспыхнул пожар на складе, в котором находились бочки с моторным маслом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

МЧС РФ

«Возгорание произошло на складе. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания, внутри находятся бочки с моторным маслом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м. В тушении задействованы 50 специалистов и 18 единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября пожар вспыхнул на производственном складе в Омске. Огонь охватил площадь в 1,7 тыс. кв. м. Спустя пять часов открытое горение ликвидировали. В тушении участвовали 105 специалистов, задействовали 23 единицы техники. По предварительным данным, здание загорелось в результате аварийного режима работы электрооборудования.