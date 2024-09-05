Москва, 5 сентября, 2024, 21:26 — ИА Регнум. Ведущие онкологические клиники Москвы получили семь новых роботов-хирургов последнего поколения, заявил 5 сентября мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«В итоге уже в текущем году высокотехнологичное лечение получат больше 2 тыс. онкологических пациентов», — написал он в Telegram-канале.

Собянин уточнил, что роботизированные системы поставили в многопрофильный клинический центр «Коммунарка», городскую онкологическую больницу №62, Онкоцентр №1 ГКБ имени Юдина, Боткинскую больницу и клинический научный центр имени Логинова.

Использование роботизированной хирургии позволяет добиться ювелирной точности, минимизировать травматичность и ускорить восстановление пациента, добавил мэр.

Глава города отметил, что последние годы в Москве действует программа по переоснащению медицинских учреждений. Им поставили 50 тыс. единиц современной техники. Столько же планируется приобрести к 2028 году.