Вашингтон, 5 сентября, 2024, 21:03 — ИА Регнум. Власти США предъявили обвинения шести россиянам в кибератаках против Украины и стран НАТО. Об этом 5 сентября сообщил американский минюст.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

Утверждается, что якобы пять офицеров Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны РФ и гражданский помощник участвовали в хакерских атаках на критическую инфраструктуру Украины.

Минюст США полагает, что позднее эти же люди могли атаковать правительственные системы стран НАТО.

«Министерство юстиции будет использовать все доступные инструменты для пресечения подобного рода вредоносной кибердеятельности и привлечения виновных к ответственности», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, посол России в США Анатолий Антонов 4 мая заявил, что утверждения госдепартамента США о том, что РФ и российские спецслужбы якобы причастны к кибератакам в Европе, являются лживой пропагандой, подтверждающей отказ Вашингтона от конструктивного диалога. Он отметил, что именно Запад встал на путь милитаризации информационного пространства, регулярно прибегая к кибератакам. Как показывает статистика, подавляющее большинство хакерских атак в мире происходит с территории США, подчеркнул дипломат.