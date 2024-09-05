Владивосток, 5 сентября, 2024, 20:47 — ИА Регнум. Россия занимает чёткую позицию, поддерживая Республику Сербскую на международной арене, заявил журналистам 5 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что попытки попрания основ Дейтонских соглашений о разделении враждующих сторон и обособлении территорий, благодаря которым удалось остановить в 1995 году гражданскую войну в Боснии и Герцеговине, стали причиной ущемления интересов сербов в Республике Сербской. Москва и Белград одинаково смотрят на эти процессы, добавил Песков.

«Ситуация сейчас деградирует, и сербам очень тяжело. Тяжело и сербам в Сербии, тяжело и сербам в Республике Сербской», — сказал представитель Кремля.

Дейтонские соглашения согласовали в ноябре 1995 года на военной базе США в Дейтоне (штат Огайо). В декабре их подписали тогдашние президенты Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии Алия Изетбегович, Слободан Милошевич и Франьо Туджман.

Согласно документу, были образованы Федерация Босния и Герцеговина и входящая в неё Республика Сербская, населённая боснийскими сербами. Столицей нового государства оставили Сараево.

В мае 2024 года президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что сербы не могут больше жить в Боснии и Герцеговине в её нынешнем виде. Он заявил о намерении представить проект мирного разделения федерации.

В июне Додик заявил, что нужно провести референдум о независимости Республики Сербской. Он пообещал назвать дату позже, так как сначала требуется провести исследования и проанализировать результаты.