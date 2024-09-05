Абу-Даби, 5 сентября, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Нидерландский нападающий Квинси Промес подписал контракт с футбольным клубом «Юнайтед» из ОАЭ. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба команды.

Садовников Дмитрий

Подробности соглашения с 32‑летним бывшим футболистом московского «Спартака» не разглашаются. Форвард перешёл в «Юнайтед» на правах свободного агента. За новый клуб он будет играть под 10‑м номером.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Промеса арестовали в ОАЭ. Причиной стал запрос об экстрадиции из Нидерландов. На родине ему грозит длительный тюремный срок за участие в торговле наркотиками и нанесение ножевого ранения двоюродному брату.

Окружной суд Амстердама приговорил бывшего игрока «Аякса» и сборной Нидерландов к 6 и 1,5 года тюремного заключения соответственно. В Амстердаме 20 сентября суд рассмотрит апелляцию нападающего. При этом не уточнялось, по какому из обвинений её подавали.

17 мая Промеса освободили из-под стражи. Отмечалось, что спортсмена отпустили на определенных условиях, содержание которых не раскрывается.

30 июня у Промеса истёк срок контракта со «Спартаком», продлевать договор клуб не стал. В пресс-службе объяснили, что игрок пропустил вторую часть сезона из-за личных причин, но не исключили возобновления сотрудничества с ним в будущем.