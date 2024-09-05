Москва, 5 сентября, 2024, 20:13 — ИА Регнум. Мэрия Москвы выделила земельные участки для строительства двух предприятий по производству медицинского оборудования, предоставив их в аренду по льготной стоимости 1 рубль в год, заявил заместитель главы столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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«Город заключил договоры аренды земельных участков общей площадью более 1,2 га для возведения двух предприятий по производству медицинского оборудования на северо-востоке и юго-западе столицы», — процитировала его 5 сентября пресс-служба мэрии.

Общая площадь новых заводов превысит 17 тыс. кв. м. Реализация проектов позволит создать 110 профильных рабочих мест. Ожидается, что инвестиции превысят 1,85 млрд рублей. Предприятия будут изготавливать все типы штативов рентгенодиагностических аппаратов.

Власти Москвы с марта 2022 года практикуют предоставление земли в аренду за 1 рубль в год для развития производства. Договоры с инвесторами заключают на пять лет. Они обязуются завершить возведение объектов в течение пяти лет.