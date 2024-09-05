Москва, 5 сентября, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Пенсионерка Елена К., на которую на детской площадке напал отец девятерых детей Евгений Тепляков, рассказала в беседе с ИА Регнум, что мужчину никто не пытался остановить от избиения женщины на глазах у годовалого ребёнка.

Кадр из видео

По её словам, Тепляков напал после того, как пенсионерка сделала замечание его детям, кидавшим в неё и её годовалую внучку песком. Самих детей она видела впервые и только после инцидента всю ночь читала информацию о них в интернете, так как не могла уснуть. После нападения у неё сильно болела голова. Оказалось, что семья Теплякова проживает в соседнем от женщины доме.

Пенсионерка рассказала, что мужчина ударил её ногой с такой силой, что та упала на землю.

«Я не смогла встать. И он меня пинал, и сказал своим детям, чтобы они тоже меня пинали. И они пинали», — сказала она.

Пенсионерка переживает, что всё это произошло на глазах маленькой внучки. Впоследствии женщина попыталась отбежать от Теплякова, но тот не давал ей уйти с площадки. Позвонить возможности не было, так как мужчина вырвал у неё из рук телефон. Он продолжал пытаться бить пенсионерку, когда та пыталась успокоить плакавшую внучку на лавочке.

После случившегося её старшая внучка, которой 12 лет, стала бояться выхода на улицу. Ей страшно столкнуться с обидчиком бабушки.

Сама Елена находится в отпуске. Она надеется восстановиться и выйти на работу 9 сентября, так как работает медсестрой в военном госпитале. После нападения у неё болит плечевой пояс и колено.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября в столичном районе Зюзино Тепляков набросился на пенсионерку. Его дети попали песком в годовалую внучку женщины. На просьбу так не делать 10-летний подросток, по её словам, специально кинул малышке землю в лицо, а его 12-летняя сестра, экс-студентка МГУ якобы потребовала обращаться к ней «её величество» и упасть в ноги брату.

Бабушка в ответ оттолкнула подростка от внучки, что не понравилось Теплякову. Он ударил пенсионерку кулаком по голове. В результате женщину госпитализировали в нейрохирургию с множественными гематомами и сотрясением мозга.