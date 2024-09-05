Москва, 5 сентября, 2024, 19:48 — ИА Регнум. В Москве отец девяти детей Евгений Тепляков напал на пенсионерку во дворе своего дома. Об этом 5 сентября сообщила дочь пострадавшей в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Кадр из видео

Она рассказала, что 2 сентября Тепляков гулял со своими детьми на площадке у дома в районе Зюзино. Там же находилась женщина с годовалой внучкой.

Отмечается, что дети Тепляковых начали кидаться землёй и попали в девочку, бабушка попросила их так не делать. Тогда 10-летний подросток, по её словам, специально кинул малышке землю в лицо, а его 12-летняя сестра, экс-студентка МГУ якобы потребовала обращаться к ней «её величество» и упасть в ноги брату.

Бабушка в ответ оттолкнула подростка от внучки, что не понравилось Теплякову. По словам дочери пострадавшей, он ударил пенсионерку кулаком по голове, та упала на землю, после чего Евгений якобы сказал детям бить её.

В результате пенсионерку госпитализировали в нейрохирургию с множественными гематомами и сотрясением мозга. Дочь потерпевшей сообщила, что они уже нашла адвоката, и написала заявление в полицию.

Как сообщало ИА Регнум, в августе в семье Тепляковых родился девятый ребёнок. Родители дали мальчику имя Альрик Финист Орион. По его словам, на этом супруги останавливаться не собираются.