Москва, 5 сентября, 2024, 19:40 — ИА Регнум. В августе 2024 года россияне для ежедневного просмотра видеороликов чаще использовали YouTube и «VK Видео». На это указывают данные Mediascope Cross Web.

РИА Новости/Максим Блинов

«Количество ежедневных пользователей (DAU) популярных в России видеохостингов, август 2024 года: YouTube — 52 млн человек, «VK Видео» — 36,8 млн человек, Rutube — 5,5 млн человек, «Кинопоиск» — 4,1 млн человек», — процитировал сведения ТАСС.

Отмечалось, что в расчёты не включили данные по SmartTV, а в статистике по Rutube не учитывали фоновые и эмбедированные (без внедренного просмотра видео на сторонних площадках) просмотры.

Как сообщало ИА Регнум, приложение «VK Видео» возглавило списки самых скачиваемых приложений в России на фоне проблем с работой YouTube. Помимо этого, в тройке наиболее скачиваемых приложений в России в AppStore оказались Rutube и TikTok.

По данным пресс-службы VK, с сентября прошлого года приложение «VK Видео» установили 20 млн раз. При этом за первую неделю августа этого года прирост аудитории увеличился в 2,2 раза по сравнению со среднемесячными показателями июля.