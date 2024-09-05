Киев, 5 сентября, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что представители России обязательно должны присутствовать на втором «саммите мира» по Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Обязательно там должны присутствовать представители России. Мы понимаем, что без российской стороны закончить этот <конфликт> дипломатически очень сложно», — заявил он в интервью NBC News.

Зеленский также отметил, что все страны просили Киев, чтобы на мероприятии присутствовали российские представители. Он призвал к обсуждению необходимого плана действий для обеспечения участия российской стороны.

Первая конференция по Украине, на которую не пригласили представителей России, прошла в Бюргенштоке (Швейцария) 15–16 июня. В конце августа сообщалось, что второй «мирный саммит» по Украине может состояться в Индии.

Президент России Владимир Путин называл эту «мирную» конференцию паноптикумом. Он отмечал, что её организаторы признают, что без России этот вопрос решить нельзя, но в то же время не зовут на мероприятие её представителей.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин отметил, что российская сторона не намерена участвовать в новом саммите по Украине, в том числе из-за попыток поднять на будущих встречах ультимативную «формулу мира» Зеленского.