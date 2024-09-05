Бухарест, 5 сентября, 2024, 20:46 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал закон о передаче Украине зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает Digi24.

Global Look Press

После передачи комплекса Бухарест, в соответствии с постановлением главы государства, займётся «восстановлением возможностей» противовоздушной обороны путем покупки у США еще одного ЗРК Patriot на замену переданному Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня Высший совет национальной обороны Румынии принял решение передать Украине ракетную систему Patriot с учётом «значительного ухудшения ситуации с безопасностью» на Украине и последствий этой тенденции для региона, в том числе для безопасности Румынии. Отмечалось, что Бухарест координировал решение с союзниками по НАТО. В начале сентября передача ЗРК была одобрена правительством и парламентом.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от предоставления киевскому режиму военной помощи. Как подчёркивал президент России Владимир Путин, никакие вооружения не способны изменить ход специальной военной операции. Глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что любые военные грузы, предназначенные для Киева, являются законной целью для Вооружённых сил России. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поставки оружия Киеву только истощают ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.