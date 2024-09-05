Лос-Анджелес, США, 5 сентября, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Сын президента США Джо Байдена Хантер заявил, что намерен признать вину в деле о неуплате налогов. Об этом 5 сентября сообщил его адвокат Эббе Лоуэлл, передаёт телеканал NBC News.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации журналистов, об изменении подсудимым показаний было объявлено перед тем, как в суде штата Калифорния должен был начаться отбор присяжных по этому делу. После заявления адвоката судья объявил перерыв.

«Условия заявления о признании вины не были немедленно раскрыты, равно как и то, примет ли судья его попытку избежать судебного разбирательства и перейти сразу к вынесению приговора», — говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, Хантера Байдена обвиняют в неуплате налогов в размере $1,4 млн. По версии следствия, он потратил их на праздный образ жизни, в том числе на наркотики. Ему грозит до 17 лет лишения свободы.

Кроме того, 11 июня суд присяжных признал сына президента виновным по делу о хранении оружия. Судья ещё не выносил приговора, Байдену грозит штраф в размере $750 тыс.