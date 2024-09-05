Париж, 5 сентября, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Российская пловчиха Мария Павлова завоевала золотую медаль на Паралимпиаде‑2024 в Париже. Она победила на дистанции 100 м брассом.

Илья Питалев/РИА Новости

Павлова, выступающая в классе SB7, показала результат 1 минута 26,09 секунды, установив мировой рекорд, который принадлежал ей же (1:26,86). Спортсменка стала двукратной паралимпийской чемпионкой.

Второе место заняла британка Лона Виннифрит, отставшая от победительницы на 3,6 секунды. Тройку замкнула канадка Тесс Раутлифф с отставанием 5,49 секунды.

Как сообщало ИА Регнум, российский легкоатлет Владимир Свиридов стал победителем Паралимпийских игр в толкании ядра. Он показал в лучшей попытке результат 17,18 м, побив мировой рекорд.

Ранее российская спортсменка Валерия Шабалина завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в заплыве на 200 м комплексным плаванием. Она преодолела дистанцию за 2 минуты 22,4 секунды.