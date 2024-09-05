Москва, 5 сентября, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Движение на ряде улиц Москвы перекроют 6 сентября в связи с проведением крестного хода по случаю празднования годовщины перенесения мощей митрополита Киевского и всея Руси (1260–1326) Петра. Об этом сообщил столичный Дептранс в Telegram-канале.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM

Проезд перекроют с 11:00 до 11:20 на улице Петровке от Петровского бульвара до Крапивенского переулка. Также ограничение будет действовать в Крапивенском переулке от Петровского бульвара до улицы Петровки и на Петровском бульваре от Крапивенского переулка до улицы Петровки.

Мощи митрополита Петра, признанного в православии чудотворцем, обнаружили после утраты в 1472 году при перестройке Успенского собора. В 1479 году их перенесли в отстроенный храм, после чего дату переноса отмечают ежегодно.

Пётр стал первым киевским митрополитом, перебравшимся в Москву. Он выступал за единое русское государство под руководством новой столицы. Русская православная церковь сравнивает его со святителями Василием Великим, Григорием Богословом и Иоанном Златоустом.