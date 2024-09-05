Москва, 5 сентября, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Отец блогера Александра Шпака, которого суд заочно приговорил к восьми годам колонии, рассказал ИА Регнум, что давно не следит за сыном, поэтому даже не знал о приговоре. Высказывания сына Константин Шпак комментировать отказался.

Кадр из Телеграм — канала

Басманный суд Москвы 5 сентября признал блогера Александра Шпака виновным в распространении фейков о Вооружённых силах России и заочно приговорил его к восьми годам колонии. ИА Регнум связалось с 71-летним отцом блогера — бывшим военным, чтобы узнать, как он относится к высказываниям сына, его публикациям в соцсетях и выдвинутых против него обвинениях.

«Я давно не слежу за тем, что он делает и не хочу об этом разговаривать», — объяснил 71-летний Константин Шпак.

На вопрос, считает ли он уместным высказывания блогера об убийстве мирных жителей Курска (в своём Telegram-канале Александр Шпак комментировал обстрел Курска словами «Курск лови))))»), Константин Шпак отвечать не стал.

Константин Шпак окончил Ленинградский техникум Морского приборостроения, всю жизнь он посвятил военной службе. Из-за частых переводов семья много переезжала и жила в самых разных уголках России. В том числе в селении Кувшинская Салма — населённый пункт в составе городского округа ЗАТО Александровск (ранее Скалистый), — находящемся на западном берегу Кольского залива. Там располагался военный гарнизон пограничной службы, где служил Константин Шпак и где родился его сын. Мать блогера Елена, по данным СМИ, была военным переводчиком, но работала учителем английского в школе. Отец почти всё время проводил в море и редко видел сына.

Ранее ИА Регнум сообщало, что блогер Александр Шпак уехал из России в 2022 году и из-за границы критиковал проведение Россией специальной военной операции. В октябре 2023 года Тверской суд Москвы признал его виновным в пяти административных правонарушениях по статье 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»). По каждому из них он должен был заплатить штраф в размере 50 тыс. рублей. Позже блогер был объявлен в розыск МВД РФ 13 января 2024 года по подозрению в совершении уголовного преступления. 22 января 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Шпака по статье о распространении дискредитирующей информации о ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).