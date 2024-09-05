Вильнюс, 5 сентября, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Власти Литвы разместили оборонительные укрепления «зубы дракона» в городе Панямуне на границе с Россией. Об этом, как сообщила 5 сентября пресс-служба министерства обороны республики, заявил глава ведомства Лауринас Кащюнас.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Укрепления установили перед мостом Луизы, который соединяет литовский город с российским Советском.

«Мост Луизы является собственностью Российской Федерации, поэтому на сегодняшний день мы можем установить препятствия только перед мостом <…> в опорах также планируется установить резервные заграждения», — заявил министр обороны страны.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что НАТО старается запугать население мнимой российской угрозой. По словам российского лидера, думающие люди прекрасно понимают, что это фейк, а угроза со стороны РФ просто раздувается. В этой связи Путин также заявил, что следует стремиться к достижению общей безопасности.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в апреле заявлял, что Европа не сможет диктовать Москве свою волю и выстроить архитектуру безопасности без РФ и тем более против неё.