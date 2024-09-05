Москва, 5 сентября, 2024, 18:01 — ИА Регнум. В Москве в отделении МВД по Пресненскому районе вспыхнул пожар, который сотрудники полиции ликвидировали до приезда МЧС, сообщил 5 сентября источник ИА Регнум.

РИА Новости / Дмитрий Макеев

Возгорание произошло вечером 4 сентября в пятиэтажном здании на улице Литвина-Седого. На втором этаже в кабинете заместителя начальника отдела полиции загорелся лежащий на столе аккумулятор Romoss. Замначальника отдела сбросила его на пол и побежала за помощью.

Сотрудники отделения ликвидировали возгорание при помощи огнетушителя до приезда пожарных.

Площадь пожара составила 0,5 кв. м. Имущество, уголовные дела и материалы в результате инцидента повреждений не получили. Проводилась эвакуация 30 человек, никто не пострадал. В отделении в связи со случившимся проводится служебная проверка.

Как сообщало ИА Регнум, в марте прошлого года в Москве в главном здании МВД на третьем этаже вспыхнул пожар. Помещение находилось на реконструкции. Из загоревшегося кабинета эвакуировали пять человек. Пожару присвоили повышенный уровень сложности.

В начале августа пожар вспыхнул в здании полиции на улице Абрамова в Мытищах. О пострадавших не сообщалось.