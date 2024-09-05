Ростов-на-Дону, 5 сентября, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Волонтёры из Ростова-на-Дону вычислили по камерам, кто крадёт ящики, в которые местные жители собирают деньги для помощи российским бойцам в зоне СВО. Общественники уже написали заявление в полицию на подозреваемых, сообщил один из волонтёров ИА Регнум.

ИА Регнум

4 сентября на камеры видеонаблюдения в СНТ «Содружество» попала компания из трех мужчин. На кадрах видно, что они приехали на такси к одному из продуктовых магазинов и вынесли ящик с деньгами.

«В магазин зашли двое мужчин не славянской внешности. Забрали ящик и уехали. Там было около 8 тыс. рублей. На собранные деньги мы покупаем коптеры и медикаменты для тех, кто на СВО», — рассказал один из волонтеров.

По словам волонтеров, это не единственный случай кражи именно этими мужчинами. Кроме того, они самостоятельно пытаются найти эту компанию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Ростове-на-Дону ограбили вдову ополченца Арсена Павлова (Моторолы) и украли гуманитарную помощь. Позже сотрудники полиции нашли и задержали грабителя.