Москва, 5 сентября, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Сервис «VK Видео» и социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» стали первыми российскими сервисами, которые получили поддержку нового видеокодека AV1. Об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе VK.

Дарья Драй, ИА REGNUM

«Основное преимущество AV1 заключается в его способности передавать видео высокого качества даже при низкой скорости интернета у пользователей», ― пояснили в пресс-службе.

Видеокодек может сжимать видео втрое эффективнее, чем повсеместно используемый сейчас H.264. так, например, 40-минутный ролик в 4K теперь займёт всего 2 Гб вместо прежних 6-8. При этом качество картинки остаётся на высоте.

В компании добавили, что внедрение AV1 на 25% снизило нагрузку на серверы VK, что способствует более стабильной работе платформ. Популярные шоу и загружаемые пользователями видео теперь будут кодироваться с использованием этого передового стандарта.

Стандарт сжатия видео AV1 уже активно используется мировыми лидерами, такими как YouTube и Netflix, Microsoft, Tencent, Amazon и Apple.

Как сообщало ИА Регнум, в августе VK модернизировала CDN-сеть для повышения скорости загрузки видеоконтента. В пресс-службе компании пояснили, что CDN-сеть обеспечивает пользователям в России, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и Белоруссии доступ к контенту из ближайшего узла с кэш-серверами независимо от местоположения, что повышает скорость загрузки, в среднем, на 20-30%. Улучшения помогут пользователям без задержек смотреть видео в высоком разрешении, слушать музыку, общаться, осваивать новые профессии и решать множество других задач.

4 сентября пользователям стало доступно приложение «VK Видео» для Android с удобным и интуитивно понятным интерфейсом, который позволяет быстро и легко найти интересующий контент. Приложение включает возможность создания персонализированных плейлистов, функции отложенного просмотра, управления уведомлениями и подписками, а также регулирование качества видео в зависимости от скорости интернет-соединения.