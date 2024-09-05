Кампала, 5 сентября, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Легкоатлетка из Уганды Ребекка Чептегей, участвовавшая в марафонском забеге на Олимпиаде в Париже, скончалась в больнице после нападения на неё бойфренда. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба Федерации легкой атлетики Уганды в соцсети X (бывш. Twitter).

Bernard Rotich =

«Мы глубоко опечалены утренним известием о кончине нашей спортсменки Ребекки Чептегей, которая стала жертвой домашнего насилия. Да упокоится ее душа с миром«, — отмечалось в сообщении.

Федерация выступила с осуждением подобных действий и призвала к справедливому суду над виновным.

Президент Национального олимпийского комитета республики Дональд Рукаре назвал действия бойфренда спортсменки трусливыми и бессмысленными. Он отметил, что наследие Чептегей будет продолжено.

Как передавало ИА Регнум, 3 сентября на Чептегей напал её бывший молодой человек Диксона Ндиема, когда она была на улице. Он облил спортсменку бензином и поджёг, после чего размахивал мачете и долгое время не позволял её потушить.

В больнице врачи диагностировали ожоги более 80% кожи. Злоумышленника также госпитализировали с 30% ожогов.

На Олимпийских играх в Париже Чептегей преодолела марафонскую дистанцию за 32 минуты и заняла 44-е место.