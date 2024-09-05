Москва, 5 сентября, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал запретить мигрантам, приезжающим в страну на сезонные работы, привозить свои семьи, следует из записи, размещённой 5 сентября на странице в «ВКонтакте».

(сс) Официальное интернет-представительство президента России

«Если человек приезжает к нам на сезонную работу, какого чёрта он тащит с собой свою семью? И применительно к школам, надо постепенно, без хамства, но заставить их выучить язык», — заявил зампред Совбеза РФ.

Медведев заявил, что в некоторых случаях в классах три четвёртых первоклассников не говорят по-русски. В этой связи он подчеркнул, что нужно постепенно заставлять их учить язык, а тех, кто отказывается учить русский язык, нужно не пускать в страну.

Как сообщало ИА Регнум, в июне президент России Владимир Путин заявил, что миграция не должна создавать в России проблемы на рынке труда. Он поставил задачу правительству вернуться к обсуждению миграционной политики как можно быстрее.

Медведев в конце августа заявил, что у миграционной проблемы в России нет простого решения. Зампред Совбеза РФ пояснил, что стране нужны трудовые ресурсы, но те, кто приезжает, должны жить по российским правилам.

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий 19 августа выразил мнение, что семьи трудовых мигрантов должны ждать их на родине. По его словам, близкие трудоустроенных иностранцев, приезжая в Россию, живут обособленно, разговаривают на своём языке и не всегда уважительно относятся к местным жителям.

Политолог, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с ИА Регнум счёл необходимым проект о запрете мигрантам привозить семьи в РФ. Речь шла о низкоквалифицированных специалистах, которые находятся в России только на основании трудового договора или патента.