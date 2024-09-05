Москва, 5 сентября, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Заместитель генерального директора «ФосАгро» по продажам и маркетингу Михаил Стёркин посетил Московскую сельскохозяйственную академию имени К. А. Тимирязева. Он поздравил студентов и преподавателей с началом учебного года.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

Приветствуя студентов академии, Михаил Стёркин подчеркнул, что сельское хозяйство — один из самых прогрессивных, инновационных и быстрорастущих секторов экономики. По уровню внедрения передовых технологий АПК далеко обогнал любую другую отрасль. Соответственно, развитие аграрного образования и науки становится сегодня вопросом государственной важности. Современные аграрные университеты должны готовить специалистов с прицелом на будущее, знакомить будущих агрономов, генетиков и селекционеров с самыми актуальными научными достижениями.

За пять лет сеть образовательных центров «ФосАгро» охватила 21 аграрный университет страны, а ядром её стал учебный центр на базе Тимирязевки. В 2020 году в академии был создан первый научно-практический центр «ФосАгро». В комфортном пространстве размещены многофункциональная аудитория, оснащенная современными компьютерами и средствами мультимедиа. Рядом с лекционным залом открыта лаборатория кормов и фитолаборатория, оснащение которой позволяет проводить эффективные образовательные эксперименты и научно-исследовательские работы. Есть библиотека, зоны для проведения практических занятий и лекций. В распоряжении слушателей — учебные материалы, наглядные пособия, образцы удобрений и кормовых добавок для животных и птицы. Лекции и практические занятия для студентов и аспирантов ведут авторитетные представители российской науки, бизнеса и органов государственной власти.

«Кроме того, вместе с Минсельхозом и Тимирязевской академией мы разработали образовательную платформу «От руды до еды», материально-технической базой для которой стала сеть образовательных центров «ФосАгро», — отметил заместитель генерального директора «ФосАгро» по продажам и маркетингу. — К настоящему моменту программа охватывает 47 аграрных вузов, запущена онлайн-платформа «Pro агро лекторий», где размещено 420 лекций. Наша образовательная экосистема обеспечивает бесплатный доступ к методически выверенной информации для студентов и аграриев по всей стране. Она постоянно расширяется: недавно мы запустили курсы дополнительного профессионального образования. Уверен, что наша платформа будет вам интересна и полезна».

Прямо с экрана компьютера, планшета или телефона слушатели смогут бесплатно получить доступ к накопленным знаниям экспертов, ученых, топ-менеджеров компаний АПК. Благодаря платформе студенты аграрных вузов уже сегодня получают навыки, высоко востребованные рынком труда. Выпускники могут использовать лекции для активного старта на новом месте работы, преподаватели — для актуализации своих знаний с учетом новейших научных исследований, а аграрии — для дополнительного обучения.