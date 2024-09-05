Санкт-Петербург, 5 сентября, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Тысячи автотуристов приняли участие в квесте «Путешествуй вдоль Ладоги» в Ленинградской области. План поездки разработали в компании «РН-Северо-Запад» (входит в «Роснефть»).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела квест для автотуристов по Ленинградской области

Информацию о маршруте и заданиях приключенческого автопробега участники находили в «Карте путешествий», которую получили на АЗС «Роснефти» в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Путь автотуристов лежал по берегам Ладожского, Отрадного и Ястребиного озёр, пересекал Вуоксу — самую крупную реку Карельского перешейка.

Среди многих достопримечательностей, обозначенных в квесте — древний Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь, который был восстановлен «Роснефтью» в 2021 году.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Отель «Владимировский»

Участники должны были сфотографироваться в специально обозначенных местах и вклеить собранные стикеры с изображениями достопримечательностей в карту. В финальной точке квеста, в отеле «Владимировский», туристы сдавали заполненную «Карту путешествий», получая в подарок промокоды, которые предоставляют баллы программы лояльности «Семейная команда».

Всего в акции приняли участие более шести тысяч человек. По данным службы приема гостей отеля «Владимировский», в августе, когда проводился квест, посещаемость автотуристами Приозерского района выросла почти на 60% по сравнению с июнем.