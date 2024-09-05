Москва, 5 сентября, 2024, 17:49 — ИА Регнум. В Москве мошенники, представившись сотрудниками портала «Госуслуги», пытались обмануть 25-летнюю москвичку в тот момент, когда она пришла разрешить свою проблему в отделение госуслуг. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Известия / Павел Волков

Собеседник агентства уточнил, что в офис Кристина С. пришла после того, как 19 августа ей поступил звонок от незнакомого мужчины, который сообщил ей о ранее поданной ей заявке на замену полиса ОМС. Незнакомец попросил продиктовать ему полученный девушкой код, якобы необходимый для получения полиса в регистратуре поликлиники.

Затем мужчина попросил ожидать на линии, но она положила трубку. После звонка на портал «Госуслуг» и объяснения ситуации москвичку попросили обратиться в офис. Находясь в отделении, девушке вновь позвонил неизвестный абонент и представился сотрудником безопасности «Госуслуг», но Кристина вновь отказалась с ним разговаривать.

Однако решить вопрос сразу не получилось, и сотрудница офиса дала девушке номер телефона для обращения и Кристина ушла домой. Позднее девушка, как ей показалось, позвонила в «Госуслуги», но на самом деле перепутала номера и набрала мужчину из «службы безопасности», с которым разговаривала ранее. Он сообщил, что кто-то пытается взять кредит на её имя и для предотвращения дальнейших мошеннических действий со счетами клиентки их необходимо обналичить, а кредитный потенциал перевести на безопасный счёт, на что девушка согласилась.

Затем москвичка совершила несколько переводов и оформила кредит на 500 тыс. рублей. На следующий день по указанию того же «сотрудника безопасности» она взяла несколько ссуд, обналичила их и затем перевела на указанный незнакомцем счёт. В общей сложности ущерб составил 3,73 млн рублей. После этого потерпевшая 4 сентября обратилась с заявлением в полицию.

Как сообщало ИА Регнум, мошенники похитили у жительницы Москвы более 13,8 млн рублей, пригрозив возбудить в отношении неё уголовное дело. Обратившаяся в полицию 58-летняя Лариса С., которая работает замначальника центра внутреннего контроля в ОАО «РЖД», рассказала, что стала жертвой злоумышленников. По её словам, ей позвонил «сотрудник ФСБ» и сообщил, что с её банковского счёта пытались списать средства на счета запрещённых организаций. Другой неизвестный абонент заявил о необходимости провести расследование и доказать свою непричастность. Впоследствии алгоритм действий москвичке по телефону объясняла девушка. По её указке она совершила несколько переводов.

4 сентября источник ИА Регнум сообщил, что российская певица Хелависа (Наталья О’Шей) из группы «Мельница», проживающая в Германии, перевела телефонным мошенникам 1,8 млн рублей. Звонивший мужчина, представившись сотрудником сотового оператора «МТС», сообщил, что у неё закончился договор. Чтобы продлить соглашение, она по указанию звонившего продиктовала ему номер, который пришёл через СМС-сообщение.