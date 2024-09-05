Москва, 5 сентября, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Приостановку Россией выделения средств на соцвыплаты в Абхазии не нужно трактовать, как обострение в отношениях двух стран, это вызвано удержанием баланса обязательств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 5 сентября.

Kremlin.ru

Между Москвой и Сухумом есть ряд договорённостей, которые были санкционированы на высшем уровне, каждая сторона обязана их исполнять, отметил министр.

«Речь идёт просто о том, чтобы соблюдался баланс этих обязательств. И наши абхазские друзья это прекрасно понимают», — сказал Лавров интервью телеканалу РБК.

Министр добавил, что недавно поздравлял поднявшего эту тему абхазского коллегу Сергея Шамбу с возвращением на этот пост и пригласил его посетить Москву в любое удобное время. Визит ожидается в ближайшие недели.

«И, конечно, другие наши ведомства со своими коллегами в Сухуме ведут соответствующую работу. Но главное, ещё раз, — выполнение всех достигнутых договоренностей, одобренных президентами», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

Как передавало ИА Регнум, Шамба 3 сентября выступил на брифинге в связи со скандалом, вызванным распространением в Сети якобы протокола совещания замруководителя администрации президента России Дмитрия Козака и президента Абхазии Аслана Бжании.

В документе говорится, что Россия приостанавливает обеспечение соцвыплат с 1 сентября из-за того, что Абхазия не ратифицировала соглашение о признании судебных и арбитражных решений по экономическим спорам, не обеспечила принятия соглашения об инвестиционных проектах и не отменила ограничения для российского бизнеса на рынке недвижимости.

Шамба заявил, что не может подтвердить или опровергнуть подлинность документа, так как Сухум не получал его от Москвы. При этом министр подтвердил, что Россия с 1 сентября приостановила обеспечение выплат бюджетникам в республике.