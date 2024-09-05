Ханой, 5 сентября, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Полузащитник ЦСКА Иван Обляков был назначен капитаном сборной России на товарищескую игру с командой Вьетнама. Об этом 5 сентября сообщил Telegram-канал национальной команды.

Александр Щербак / ТАСС

Капитанскую повязку футболист надел впервые. Он дебютировал в сборной 12 ноября 2020 года, выйдя на поле в товарищеском матче с Молдавией (0:0). На счету 26-летнего спортсмена девять игр и три гола за национальную команду. Для нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева матч с Вьетнамом станет первым в основном составе сборной страны.

Полностью состав российской команды выглядит следующим образом: Андрей Лунев (вратарь), Данил Круговой, Евгений Морозов, Руслан Литвинов, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Артём Карпукас, Никита Кривцов, Сергей Пиняев, Тамерлан Мусаев, Иван Обляков (капитан).

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре сборная России проведёт товарищеский турнир с командами Таиланда и Вьетнама. Матч со сборной Таиланда состоится 7 сентября.

19 августа был объявлен расширенный состав национальной российской команды на игры. Отмечалось, что полузащитники Александр Головин и Арсен Захарян из-за травм будут вынуждены пропустить сборы.

В начале сентября стало известно, что защитники Игорь Дивеев и Александр Солдатенков также не будут участвовать в сентябрьских матчах. В результате в сборную вызвали Валентина Пальцева, Антона Зиньковского и Арсена Адамова.